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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Kranidi, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в lakkes, Греция
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
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