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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Inofyta, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Дилеси, Греция
Коммерческая 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,500,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
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