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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Feneos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в archaia pheneos, Греция
Коммерческая 1 комната
archaia pheneos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
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