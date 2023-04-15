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  5. Kordelio - Evosmos Municipality

Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Evosmo, Греция

17 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Район: Евосмос
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м² -1 Этаж
€ 770,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м² -1 Этаж
€ 455,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м² -1 Этаж
€ 510,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается коммерческое здание площадью 1300 кв.м. расположен в районе Эвосмоса Ано Политиа. …
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м²
€ 770,000
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м²
€ 455,000
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м²
€ 510,000
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 21,000
Продается магазин на первом этаже площадью 20 кв.м., расположенный в центральной части г.Сал…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается коммерческое помещение 90 кв.м. на первом этаже в районе Евосмос
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается коммерческое помещение площадью 4000 м², в районе промышленной зоны Дьявата, …
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается коммерческое помещение площадью 345 кв.м в центральной части района Evosmos Nea Po…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
На продажу выставлены два офисных помещения, каждый из которых площадью 47 кв.м. Офисы распо…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход. Биз…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
Коммерческая 1 комнатав Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Трехуровневое коммерческое помещение на продажу в районе Евосмос. 80 кв.м. подвал80 кв.м. цо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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