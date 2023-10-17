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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Rachi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Rachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Realting.com
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