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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipal unit of Efkarpia
Коммерческая недвижимость в Municipal unit of Efkarpia, Греция
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19 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
В западной части города Салоники, на центральной улице продаётся угловой магазин, площадью 3…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается бизнес площадью 67 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается помещение под магазин пдощадью 52 кв.м. и стоимостью 130.000 евро. Бизнес состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 390 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 70 м². Помещение состоит и…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 715,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 540 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 80 м². Может функционирова…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 165 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 395 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 255 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается коммерческое помещение площадью 800 m2 с участком 2000m2. На данный момент помещен…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается коммерческое помещение площадью 693 кв. метров в Салониках. Помещение расположено …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продаётся коммерческое помещение площадью 72 кв.м в районе Салоники, на первом этаже, пригод…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 73,000
Продаётся коммерческое помещение площадью 125 кв.м в районе Салоники, пригодное как для испо…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается коммерческое помещение в историческом центре города Салоники. Здание площадью 360 …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 320,000
Продается трехэтажный коттедж площадью 209 кв.м в городе Салоники. На первом этаже коттеджа …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Доступные для продажи два здание на участке 16693 кв.м. в пригороде Салоник. - Первое здание…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 3,500,000
Продается здание 14965 кв.м. на участке 3597 кв.м. в пригороде Салоник. Многоэтажное здание …
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается три коммерческих помещение с общей площадью 1770 кв.м с участком 7000 кв.м
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