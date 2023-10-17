Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Municipal Unit of Dymi

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Dymi, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Нифорайка, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Нифорайка, Греция
Комнаты 1
Площадь 768 м²
Количество этажей 1
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
€950,000
Realting.com
Перейти