Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Dafni - Ymittos

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Dafni, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание, состоящее из 6 квартир общей площадью в 30…
Realting.com
Перейти