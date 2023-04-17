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Продажа офисных помещений в Municipal Unit of Cholargos, Греция

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1 объект найдено
Офис 2 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
70 м²
€ 95,000
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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