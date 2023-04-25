Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на море в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
Realting.com
Перейти