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Отели в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

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1 объект найдено
Отель 29 комнат в Василики, Греция
Отель 29 комнат
Василики, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
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