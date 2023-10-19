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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Apollonioi, Греция

1 объект найдено
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Василики, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
Комнаты 29
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Realting.com
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