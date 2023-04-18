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Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Amfissa, Греция

Амфиса
2
2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав biniane, Греция
Коммерческая 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
Отель 1 комнатав biniane, Греция
Отель 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
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