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Купить отель с бассейном в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
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1 объект найдено
Отель 7 комнатв Anchialos, Греция
Отель 7 комнат
Anchialos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

с видом на горы
с видом на море
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