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Купить коммерческую недвижимость в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

Agios Athanasios
5
Vathylakkos
1
6 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается магазин в пригороде г. Салоники. Здание состоит из 3 этажей и имеет площадь 460 кв…
Коммерческая 1 комнатав Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 55,000
Продается магазин в прибрежном пригороде г. Салоники. Магазин имеет площадь 100 кв.м и состо…
Отель 7 комнатв Anchialos, Греция
Отель 7 комнат
Anchialos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Коммерческая 1 комнатав Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается помещение под бизнес в пригороде Салоник. Помещение состоит из трёх уровней и его …
Коммерческая 1 комнатав Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
Коммерческая 1 комнатав Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается бизнес площадью 452 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Коммерческ…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Athanasios, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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