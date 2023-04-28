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Коммерческая недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Коммерческая 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната
Айи-Теодори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагается на продажу жилое здание, расположенное в поселке Агии Феодори, недалеко от Кори…
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