Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Греции

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Коммерческая 9 комнат
Като Сталос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продажа - Бизнес 753 m² вАфинах.Pagrati Apartments - Sosou 16Великолепный комплекс, сос…
Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
580 м²
€ 1,700,000
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
625 м²
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
389 м²
€ 421,000
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 3,000,000
Предлагается на продажу, бизнес в Элунде Айос Николаос. Бизнес площадью 850м2 на участке пло…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
330 м²
€ 500,000
Продается бизнес-комплекс на Крите в районе Иерапетра! Комплекс имеет общую площадь 330 кв.м…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
330 м²
€ 430,000
Предлагается на продажу бизнесв Агиос Николаос, Крит. Бизнес площадью 330 кв.м. расположен н…
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
186 м²
€ 330,000
Продается бизнес площадью 186 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
442 м²
€ 1,350,000
На продажу выставлено здание в 442 кв.м под бизнес на о.Крит здание состоит из двух уровней …
Коммерческая 9 спален
периферия Крит, Греция
278 м²
€ 1,325,000
Предлагаются на продажу 3 квартиры в городе Ираклион, на острове Крит. Квартиры площадью 90 …
Коммерческая
Греция, Греция
180 м²
€ 315,000
Здание находится в регионе Пелопоннесе, в округе Мессиния. Объект состоит из: Первый этаж пл…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
€ 375,000
Продается земельный участок 2420 кв.м. с предварительным согласованием для гостиничного комп…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
4 250 м²
€ 3,500,000
Продается полностью оборудованный гараж и автосалон в очень коммерческом пункте на Крите. Зд…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
Коммерческая
Афины, Греция
700 м²
€ 1,435,000
Предлагается на продажу жилое четырёхэтажное здание общей площадью 700 кв.м. в районе Филоте…
Коммерческая
Афины, Греция
305 м²
€ 930,000
Предлагается на продажу жилое здание площадью 305 кв.м. на участке 280 кв.м. в районе Иракли…
Коммерческая
Греция, Греция
234 м²
€ 820,000
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…
Отель
Греция, Греция
1 600 м²
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
800 м²
€ 1,600,000
На продажу выставлены три отдельно стоящих дома, 270 кв.м. каждый, на участке площадью 2300 …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
150 м²
€ 1,200,000
Продается открытая спортивная площадка с гоночной трассой BMX, стрелковым полем и кемпингом.…
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