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Коммерческая недвижимость в Мосхато, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната
Мосхато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается бизнес площадью 251 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната в Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната
Мосхато, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу обьект в 4-этажа. На первом этаже расположен магазин 110 кв.м высота…
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