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Отели с видом на море в периферийная единица Милос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Pollonia, Греция
Отель 1 комната
Pollonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
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