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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Мессения, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая в Пилос, Греция
Коммерческая
Пилос, Греция
Площадь 649 м²
€ 1,400,000
Коммерческая 1 комната в Каламата, Греция
Коммерческая 1 комната
Каламата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Отель 1 комната в Riglia, Греция
Отель 1 комната
Riglia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Отель 1 комната в Продромос, Греция
Отель 1 комната
Продромос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Коммерческая 2 спальни в Каламата, Греция
Коммерческая 2 спальни
Каламата, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Коммерческая 1 комната в Стасио, Греция
Коммерческая 1 комната
Стасио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 315,000
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