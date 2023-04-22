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Коммерческая недвижимость в Маркопулон, Греция

5 объектов найдено
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
200 м²
€ 420,000
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
160 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
Коммерческая в Маркопулон, Греция
Коммерческая
Маркопулон, Греция
3 000 м²
€ 2,050,000
Код недвижимости: 1577 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Здание общей площадью 3000 кв.м, уровни 2 Marko…
Коммерческая 7 спален в Маркопулон, Греция
Коммерческая 7 спален
Маркопулон, Греция
7 ванных комнат 450 м²
€ 850,000
Код недвижимости: 1242 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 7 спален, Бок в сторону Здание общей …
Коммерческая 1 комната в Маркопулон, Греция
Коммерческая 1 комната
Маркопулон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 980,000
Предлагается коммерческое здание на продажу в районе Маркопуло на центральной шоссе, в 300 м…
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