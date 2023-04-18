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Купить коммерческую недвижимость в Марафон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Ano Souli, Греция
Коммерческая 1 комната
Ano Souli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается бизнес площадью 2800 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Продаётся не…
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