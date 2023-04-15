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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Малия, Греция

15 объектов найдено
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 13 комнатв Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость на Крите. Объект был построен в 1995 году, …
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. На первом этаже здания расположены мини-ма…
Отель 14 комнатв Малия, Греция
Отель 14 комнат
Малия, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,635,000
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 8
€ 1,030,000
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
Отель 23 комнатыв Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается коммерческая недвижимость площадью 200 кв.м. в туристическом поселке Сталида Иракл…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес в районе Сталис.С 2004 года и до сегодняшнего дня, работает как ресторан Гл…
Отель 19 комнатв Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Коммерческая 12 комнатв Stalida, Греция
Коммерческая 12 комнат
Stalida, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продаеться Комплекс квартир. В наличии имеются 12 квартир площадью 35 кв.м каждая. Квартиры …
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 645,000
Продается бизнес площадью 4000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на…
Отель 16 комнатв Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Отель 19 комнатв Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнатв Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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