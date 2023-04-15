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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Малия, Греция

8 объектов найдено
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 12 комнатв Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 23 комнатыв Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес в районе Сталис.С 2004 года и до сегодняшнего дня, работает как ресторан Гл…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 234,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
Отель 16 комнатв Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Отель 19 комнатв Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнатв Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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