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Купить отель с бассейном в Малия, Греция

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3 объекта найдено
Отель 12 комнатв Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 19 комнатв Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отель 15 комнатв Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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