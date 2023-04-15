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Купить отель с видом на море в Малия, Греция

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8 объектов найдено
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 13 комнатв Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Отель 14 комнатв Малия, Греция
Отель 14 комнат
Малия, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,635,000
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
Отель 23 комнатыв Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Отель 19 комнатв Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Отель 16 комнатв Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Отель 19 комнатв Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнатв Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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