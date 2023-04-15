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Купить коммерческую недвижимость в Малия, Греция

20 объектов найдено
Отель 24 комнатыв Stalida, Греция
Отель 24 комнаты
Stalida, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 1 комнатав Малия, Греция
Отель 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 399,000
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Отель 13 комнатв Stalida, Греция
Отель 13 комнат
Stalida, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 999,000
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость на Крите. Объект был построен в 1995 году, …
Отель 12 комнатв Stalida, Греция
Отель 12 комнат
Stalida, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается к продаже отель в развитой туристической зоне всего в 150 метрах от песчаного п…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит. На первом этаже здания расположены мини-ма…
Отель 14 комнатв Малия, Греция
Отель 14 комнат
Малия, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,635,000
Предлагается на продажу отель площадью 320 кв.мв курортном поселке на Крите. Отель состоит и…
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 8
€ 1,030,000
Предлогается на продажу коммерческое помешенные 60 кв.м. которое функционирует под магазин и…
Отель 12 комнатв Малия, Греция
Отель 12 комнат
Малия, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается туристический комплекс апартаментов общей площадью 470 кв.м недалеко от аэропорта …
Отель 23 комнатыв Stalida, Греция
Отель 23 комнаты
Stalida, Греция
23 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1300 кв.м в Стадиде. Комплекс со…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается коммерческая недвижимость площадью 200 кв.м. в туристическом поселке Сталида Иракл…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес в районе Сталис.С 2004 года и до сегодняшнего дня, работает как ресторан Гл…
Отель 19 комнатв Stalida, Греция
Отель 19 комнат
Stalida, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продаеться Отель в Сталиде, всего в 100 метрах от моря.Отель состоит из 2 зданий. В первом з…
Коммерческая 12 комнатв Stalida, Греция
Коммерческая 12 комнат
Stalida, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продаеться Комплекс квартир. В наличии имеются 12 квартир площадью 35 кв.м каждая. Квартиры …
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 234,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
Коммерческая 1 комнатав Stalida, Греция
Коммерческая 1 комната
Stalida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 645,000
Продается бизнес площадью 4000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на…
Отель 16 комнатв Малия, Греция
Отель 16 комнат
Малия, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Отель на продажу, состоящий из 16 полностью оборудованных номеров. На территории отеля есть …
Коммерческая 1 комнатав Малия, Греция
Коммерческая 1 комната
Малия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается к продаже двухэтажное коммерческое здание в известном туристическом направлении…
Отель 19 комнатв Малия, Греция
Отель 19 комнат
Малия, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
Отель 15 комнатв Малия, Греция
Отель 15 комнат
Малия, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается к продаже гостиничный бизнес в известном туристическом районе Малия, в муниципа…
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