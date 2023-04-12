ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Складские помещения
Купить склад с бассейном в Македонии и Фракии, Греция
Kavala Prefecture
38
Кавала
38
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 219,061
Коммерческая площадь 268m² для продажи в Ag. Николаос Крит. Недвижимость состоит из пер…
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,194,878
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 224,040
Продается бизнес площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 258,890
Продается бизнес площадью 435 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 1,095,305
Продается здание в центре города Рефимно, общей площадью 450 м² и состоящее из трех эта…
Коммерческая 1 комната
Ioannina Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 995,731
Продаётся первый этаж исторического здания, охарактеризованного памятником архитектуры и гра…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 16,927
Предлагается на продажу офисное помещение площадью в 16 кв.м на шестом этаже в районеЭксархия
Коммерческая 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 149,360
Продается помещение под бизнес площадью 90 кв.м. Помещение расположено на центральной улице …
Коммерческая 1 комната
Пеания, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,891,890
Продается бизнес площадью 1400 кв.м в Аттике. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон отк…
Отель
Chaniotis, Греция
4 000 м²
-1 Этаж
€ 7,009,949
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 1,095,305
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты