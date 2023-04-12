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Купить магазин с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipal Unit of Evosmo
3
demos kassandras
1
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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