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Купить магазин в Македонии и Фракии, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipal Unit of Evosmo
3
demos kassandras
1
Магазин В архив
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5 объектов найдено
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м²
€ 770,000
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м²
€ 455,000
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
Магазинв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м²
€ 510,000
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
Магазинв периферия Центральная Македония, Греция
Магазин
периферия Центральная Македония, Греция
207 м²
€ 800,000
Код недвижимости: HPS870 - Магазин для продажи в Каламария Неа Крини для € 800.000. Это 207 …
Магазин 3 спальнив Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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