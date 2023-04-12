Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Prefecture
23
Кавала
23
Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipality of Thessaloniki
3
Municipal Unit of Evosmo
3
Салоники
2
Chortiatis Municipal Unit
1
Municipality of Pylaia - Chortiatis
1
Показать больше
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Kompitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На востоке острова Корфу, в районе Кондоялос, продаётся здание 400 кв.м, состоящее из 9 студ…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,688,475
Предлагается на продажу пятиэтажное здание в районе Агии Анаргири, в Афинах. Подробно: Полуп…
Отель 3 комнатыв периферия Крит, Греция
Отель 3 комнаты
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 271 м² Количество этажей 1
€ 418,207
Продается здание площадью 271 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
Коммерческая 1 комнатав Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 896,158
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
780 м²
€ 876,244
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в самом крупном городе Крита Ираклионе, и…
Отель 1 комнатав Аспровалта, Греция
Отель 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
Коммерческая 1 комнатав Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,676
Продается бизнес площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располож…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 328,591
Предлагаются на продажу 3 квартиры в одном здании в районе Пиреас На втором этаже расположен…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 448,079
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Коммерческая 1 комнатав Каталагари, Греция
Коммерческая 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,688,475
Предлагаем на продажу объект недвижимости общей площадью 9000 м2 в регионе Ираклион, на Крит…
Коммерческая 13 комнатв District of Heraklion, Греция
Коммерческая 13 комнат
District of Heraklion, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 2
€ 657,183
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
600 м²
€ 1,394,024
Предлагается на продажу трёхэтажное здание общей площадью 600 кв.м в курортном посёлке полуо…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти