ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция
Chalcedon
8
demos pellas
7
Neo Rysio
7
Peristasi
7
Serres Municipality
7
Triandria Municipal Unit
7
Карица
7
Неа-Триглия
7
Сере
7
Тасос
7
Яница
7
demos kilkis
6
Municipal Unit of Agios Athanasios
6
Pentalofos
6
Plagiari
6
Trilofos
6
Верия
6
Килкис
6
Agios Athanasios
5
Drymos
5
Показать больше
Показать меньше
Очистить
172 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
€ 1,350,000
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
5 200 м²
€ 2,200,000
Продается банкетный зал и теннисный клуб на участке площадью 9 200 кв.м. в районе Салоников.…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Коммерческая 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
190 м²
€ 550,000
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4 000 м²
€ 700,000
Продаётся комплекс коммерческих помещений площадью 4000 кв.м в Кавале. Комплекс состоит из п…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 550,000
Продается бизнес состоящий из 7 независимых коттеджа находящихся на стадии стротельства. Кот…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
840 м²
€ 450,000
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
€ 600,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 530 м²
€ 4,200,000
Продается развлекательный комплекс площадью 4530 кв.м. в пригороде Салоник. Комплекс располо…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
446 м²
€ 300,000
Продается бизнес площадью 446 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 975,000
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
281 м²
€ 370,000
Продается третий этаж гостиницы, площадью 281 кв.м. Этаж состоит из 9 апартаментов включающи…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
318 м²
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 350,000
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
265 м²
€ 650,000
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 420,000
Продается четырехэтажное здание в курортном поселке Пиерии. Здание состоит из магазина на пе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
€ 550,000
Эксклюзивное предложение! Продаётся завод 1700 кв.м. на участке 9000 кв.м. Так же на этом уч…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты