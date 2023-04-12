Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

demos kassandras
63
Касандрия
3
Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 8 комнатв Верия, Греция
Коммерческая 8 комнат
Верия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 119,488
Продаются 2 эдентичные квартиры в центре города Верия. Квартиры расположены на втором и трет…
Производствов Kallithea, Греция
Производство
Kallithea, Греция
4 477 м²
€ 116,631
Property Code. 3-1177 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Afitos for €120.000 . Discover th…
Коммерческая 20 спаленв Moles Kalyves, Греция
Коммерческая 20 спален
Moles Kalyves, Греция
8 ванных комнат 592 м²
€ 3,304,556
Код недвижимости: 4 -711 - Здание на продажу в Kassandra Moles Kalives за € 3.400.000. Это 5…
Коммерческая 1 комнатав almyrida, Греция
Коммерческая 1 комната
almyrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 219,061
Продается коммерческое помещение в туристическом поселении, площадью 75 м²
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 428,165
Предлагается на продажу офисное помещение 111,5 кв.м., расположенное на 7 этаж, очень светло…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 448,079
Предлагается на продажу бизнес на Крите. Он состоит из двух недостроенных мезонетов общей пл…
Отель 29 комнатв Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 29 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,300,000
Продается гостиница площадью 760 кв.м в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 267,852
Предлагаются на продажу 2 квартиры на одном здание 1 квартира площадью в 55 кв .м расположен…
Коммерческаяв Трикала, Греция
Коммерческая
Трикала, Греция
€ 607,396
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
360 м²
€ 1,493,597
Предлагаем трехэтажное здание на о-ве Тасос общей площадью 360 кв.м. На цокольном этаже нахо…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
400 м²
€ 1,493,597
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. У объект…
Коммерческая 1 комнатав Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 647,225
Продается бизнес площадью 265 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес имеет угловое располо…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти