Купить производственное здание в Македонии и Фракии, Греция

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63 объекта найдено
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Производство
Палиури, Греция
1 912 м²
€ 400,000
Property Code. 4-1187 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €400.000 . Discover th…
Производство
Палиури, Греция
7 500 м²
€ 120,000
Property Code. 3-1185 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €120.000 . Discover th…
Производство
Pefkochori, Греция
9 438 м²
€ 400,000
Property Code. 3-1181 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €400.000 . Discover …
Производство
Kallithea, Греция
4 477 м²
€ 120,000
Property Code. 3-1177 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Afitos for €120.000 . Discover th…
Производство
Moles Kalyves, Греция
4 079 м²
€ 290,000
Property Code. 3-1176 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Moles Kalives for €290.000 . Disc…
Производство
Палиури, Греция
4 434 м²
€ 110,000
Property Code. 3-1175 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €110.000 . Discover th…
Производство
Loutra, Греция
589 м²
€ 120,000
Property Code. 3-1164 - Agricultural FOR SALE in Pallini Loutra for €120.000 . Discover the …
Производство
Неа-Скиони, Греция
9 464 м²
€ 250,000
Property Code. 3-1159 - Agricultural FOR SALE in Pallini Nea Skioni for €250.000 . Discover …
Производство
Kriopigi, Греция
8 805 м²
€ 500,000
Property Code. 3-1160 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Kriopigi for €500.000 . Discover …
Производство
Pefkochori, Греция
4 018 м²
€ 200,000
Property Code. 3-1161 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €200.000 . Discover …
Производство
Неа-Скиони, Греция
11 350 м²
€ 350,000
Property Code. 3-1162 - Agricultural FOR SALE in Pallini Nea Skioni for €350.000 . Discover …
Производство
Палиури, Греция
8 046 м²
€ 800,000
Property Code. 3-1163 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €800.000 . Discover th…
Производство
Палиури, Греция
4 633 м²
€ 170,000
Property Code. 3-1165 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €170.000 . Discover th…
Производство
Pefkochori, Греция
4 779 м²
€ 320,000
Property Code. 3-1166 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €320.000 . Discover …
Производство
Moles Kalyves, Греция
4 152 м²
€ 140,000
Property Code. 3-1168 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Moles Kalives for €140.000 . Disc…
Производство
Pefkochori, Греция
5 210 м²
€ 60,000
Property Code. 3-1167 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €60.000 . Discover t…
Производство
Палиури, Греция
3 700 м²
€ 320,000
Property Code. 3-1169 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €320.000 . Discover th…
Производство
Chaniotis, Греция
4 644 м²
€ 460,000
Property Code. 3-1170 - Agricultural FOR SALE in Pallini Chaniotis for €460.000 . Discover t…
Производство
Палиури, Греция
5 900 м²
€ 420,000
Property Code. 3-1171 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €420.000 . Discover th…
Производство
Chaniotis, Греция
3 959 м²
€ 2,500,000
Property Code. 3-1172 - Agricultural FOR SALE in Pallini Chaniotis for €2.500.000 . Discover…
Производство
Палиури, Греция
4 258 м²
€ 90,000
Property Code. 3-1174 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €90.000 . Discover the…
Производство
Pefkochori, Греция
3 290 м²
€ 310,000
Property Code. 3-1148 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €310.000 . Discover …
Производство
Палиури, Греция
3 740 м²
€ 110,000
Property Code. 3-1149 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €110.000 . Discover th…
Производство
Pefkochori, Греция
766 м²
€ 50,000
Property Code. 3-1150 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €50.000 . Discover t…
Производство
Палиури, Греция
300 м²
€ 65,000
Property Code. 3-1151 - Agricultural FOR SALE in Pallini Paliouri for €65.000 . Discover the…
Производство
Pefkochori, Греция
3 476 м²
€ 180,000
Property Code. 3-1152 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €180.000 . Discover …
Производство
Pefkochori, Греция
3 298 м²
€ 180,000
Property Code. 3-1153 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €180.000 . Discover …
Производство
Kriopigi, Греция
1 847 м²
€ 390,000
Property Code. 3-1154 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Kriopigi for €390.000 . Discover …
Производство
Loutra, Греция
2 527 м²
€ 120,000
Property Code. 3-1155 - Agricultural FOR SALE in Pallini Agia Paraskevi for €120.000 . Disco…
Производство
Kriopigi, Греция
8 012 м²
€ 350,000
Property Code. 3-1157 - Agricultural FOR SALE in Kassandra Kriopigi for €350.000 . Discover …
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