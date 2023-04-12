ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Македонии и Фракии, Греция
Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Тасос
2
demos kassandras
1
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Салоники
1
Показать больше
Показать меньше
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 139,402
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 975,817
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 438 кв.м в центре района Вула. Объект со…
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
268 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Коммерческая
Афины, Греция
250 м²
€ 846,372
Предлагается на продажу здание общей площадью в 250 кв. м. на участке в 345 кв.м.: Здание со…
Коммерческая 7 спален
Ханья, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 667,140
Продается здание площадью 260 кв.м в районе Неа-Хора города Ханья. Здание построено на участ…
Коммерческая
Греция, Греция
402 м²
€ 1,778,376
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 846,372
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на город. Недвижимост…
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,543,384
Продается бизнес, состоящий из трёх таунхаусов по 100 кв.м каждый и двух квартир по 60 кв.м.…
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается отель площадью 1000 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Отель 1 комната
demos kassandras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 450 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты