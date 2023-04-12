Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Тасос
2
demos kassandras
1
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
Показать больше
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 2 спальнив Kallithea, Греция
Отель 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
Коммерческая 1 комнатав Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 139,402
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 975,817
Предлагается на продажу четырехэтажное жилое здание 438 кв.м в центре района Вула. Объект со…
Отель 4 спальнив Никити, Греция
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат 268 м² -1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
250 м²
€ 846,372
Предлагается на продажу здание общей площадью в 250 кв. м. на участке в 345 кв.м.: Здание со…
Коммерческая 7 спаленв Ханья, Греция
Коммерческая 7 спален
Ханья, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 667,140
Продается здание площадью 260 кв.м в районе Неа-Хора города Ханья. Здание построено на участ…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
402 м²
€ 1,778,376
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…
Коммерческая 1 комнатав kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 846,372
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на город. Недвижимост…
Коммерческая 1 комнатав Неос-Мармарас, Греция
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,543,384
Продается бизнес, состоящий из трёх таунхаусов по 100 кв.м каждый и двух квартир по 60 кв.м.…
Отель 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Продается отель площадью 1000 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Отель 1 комнатав demos kassandras, Греция
Отель 1 комната
demos kassandras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается отель площадью 450 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти