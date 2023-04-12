Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Коммерческая 1 комната Неос-Мармарас, Греция 1 Количество комнат Количество этажей 1

€ 1,543,384

Продается бизнес, состоящий из трёх таунхаусов по 100 кв.м каждый и двух квартир по 60 кв.м.…