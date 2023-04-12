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Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Тасос
2
demos kassandras
1
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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