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Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Тасос
2
demos kassandras
1
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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