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Купить инвестиционная недвижимость в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Prefecture
8
Кавала
8
Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
2
Тасос
2
demos kassandras
1
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
1
Kordelio - Evosmos Municipality
1
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13 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
€ 13,000
Center ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 160 m2, Цоколь этаж, …
Инвестиционнаяв Тасос, Греция
Инвестиционная
Тасос, Греция
€ 285,000
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
Инвестиционная 15 спаленв Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален
Тасос, Греция
4 ванных комнат
€ 550,000
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
€ 14,000
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 13,000
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
Инвестиционная 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
€ 55,000
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
Инвестиционная 9 спаленв Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 9 спален
Неа-Скиони, Греция
10 ванных комнат 12 000 м²
€ 5,900,000
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
Инвестиционнаяв Потос, Греция
Инвестиционная
Потос, Греция
€ 320,000
Неполное здание в районе Потоса в Тассосе. Он расположен на участке общей площадью 1000 кв.м…
Инвестиционная 1 спальняв Kallirachi, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Kallirachi, Греция
€ 35,000
Код недвижимости: 1694 - Здание на продажу в Тасос Каллирачи за € 35.000. Это 56 кв. Здание …
Инвестиционная 5 спаленв Скала Марион, Греция
Инвестиционная 5 спален
Скала Марион, Греция
€ 350,000
Код недвижимости: 1421 - Здание для продажи в Тасос Скала Марион для € 350.000. Это 140 кв. …
Инвестиционная 8 спаленв Рахони, Греция
Инвестиционная 8 спален
Рахони, Греция
2 ванных комнат
€ 130,000
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for €130.000 . This 450 sq. m. Bu…
Инвестиционнаяв Большой Принос, Греция
Инвестиционная
Большой Принос, Греция
€ 200,000
Код недвижимости: 1341 - Здание на продажу в Thasos Megalos Prinos за € 200.000. Это 170 кв.…
Инвестиционнаяв Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
€ 1,499,999
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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элитное
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