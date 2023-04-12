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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Гостиницы, отели
Купить отель с бассейном в Македонии и Фракии, Греция
Никити
30
demos aristotele
17
Полийирос
14
Неос-Мармарас
11
Kallithea
10
Коринос
10
Иерисос
9
The municipality Nea Propontida
7
Сикея
6
demos diou - olympou
5
demos edessas
4
Эдеса
4
Тасос
2
Chalcedon
1
demos pellas
1
Neo Rysio
1
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1
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83 объекта найдено
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Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 750,000
ВНИМАНИЕ СКИДКИ! Новая цена 750,000 евро от начальной 1.100.000 евро! Продается отель в реги…
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
512 м²
€ 700,000
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
22 Количество комнат
600 м²
-1 Этаж
€ 3,500,000
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
Отель 11 спален
Никити, Греция
11 Количество комнат
710 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24 Количество комнат
1 667 м²
-1 Этаж
€ 2,000,000
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70 Количество комнат
4 500 м²
-1 Этаж
€ 8,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
Отель
Chaniotis, Греция
4 000 м²
-1 Этаж
€ 7,040,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
120 Количество комнат
6 000 м²
-1 Этаж
€ 11,700,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26 Количество комнат
1 000 м²
-1 Этаж
€ 4,500,000
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
Отель
Chaniotis, Греция
400 м²
-1 Этаж
€ 1,200,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
26 Количество комнат
1 250 м²
-1 Этаж
€ 4,300,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
Отель 18 спален
Polychrono, Греция
18 Количество комнат
521 м²
-1 Этаж
€ 1,500,000
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
Отель
Polychrono, Греция
500 м²
-1 Этаж
€ 1,400,000
Первый уровень (полуподвал): 3 двуспальных комнаты, прачечная, кладовая, бытовые помещения. …
Отель
Polychrono, Греция
745 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
Отель 39 спален
Каландра, Греция
39 Количество комнат
2 000 м²
-1 Этаж
€ 3,000,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 Количество комнат
5 500 м²
-1 Этаж
€ 3,000,000
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отель 38 спален
Polychrono, Греция
38 Количество комнат
1 282 м²
-1 Этаж
€ 2,200,000
Первый уровень (подвал 394,24 м2): имеется два трехкомнатных номера, каждый по 24 м2, двухко…
Отель
Kriopigi, Греция
1 000 м²
-1 Этаж
€ 2,630,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
Отель
Pefkochori, Греция
6 500 м²
-1 Этаж
€ 6,000,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
Отель
Fourka, Греция
1 500 м²
-1 Этаж
€ 6,000,000
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
268 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Отель 5 спален
Сикея, Греция
5 Количество комнат
240 м²
-1 Этаж
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 6 спален
Торони, Греция
6 Количество комнат
240 м²
1 Этаж
€ 590,000
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
Отель 17 спален
Никити, Греция
17 Количество комнат
540 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
Отель 19 спален
Никити, Греция
19 Количество комнат
1 000 м²
-1 Этаж
€ 4,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
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