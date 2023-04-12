ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на море в Македонии и Фракии, Греция
Никити
30
demos aristotele
17
Неос-Мармарас
11
Kallithea
10
Коринос
10
Иерисос
9
The municipality Nea Propontida
7
Сикея
6
demos diou - olympou
5
demos edessas
4
Эдеса
4
Serres Municipality
3
Тасос
2
Chalcedon
1
demos pellas
1
Neo Rysio
1
Peristasi
1
Неа-Каликратия
1
Перея
1
Яница
1
Показать больше
Показать меньше
Отель
Очистить
138 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 130 м²
€ 2,600,000
Продается здание в центре г. Салоники, в непосредственной близости с набережной города, морс…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 2,500,000
Продается здание под коммерческую деятельность, в самом центре города Салоники, площадью 800…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спален
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
5 400 м²
€ 4,000,000
Продается здание, расположенное в центре Салоников в непосредственной близости от железнодор…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
834 м²
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 800,000
Продается коммерческое помещение (здание) площадю 400 кв.м., у въезда города Салоники. Харак…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты