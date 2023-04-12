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Купить отель с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Никити
30
demos aristotele
17
Неос-Мармарас
11
Kallithea
10
Коринос
10
Иерисос
9
The municipality Nea Propontida
7
Сикея
6
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138 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 130 м²
€ 2,600,000
Продается здание в центре г. Салоники, в непосредственной близости с набережной города, морс…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
520 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 2,500,000
Продается здание под коммерческую деятельность, в самом центре города Салоники, площадью 800…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отель 9 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 9 спален
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
€ 330,000
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
Отель 14 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Отель 14 спален
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 1,593,000
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 690,000
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 850,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
5 400 м²
€ 4,000,000
Продается здание, расположенное в центре Салоников в непосредственной близости от железнодор…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
340 м²
€ 700,000
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
980 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница владе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
834 м²
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 800,000
Продается коммерческое помещение (здание) площадю 400 кв.м., у въезда города Салоники. Харак…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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