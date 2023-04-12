Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

The Municipality of Sithonia
57
Катерини
51
Никити
30
Касандрия
25
Kavala Prefecture
22
Кавала
22
demos aristotele
17
Полийирос
14
Показать больше
Отель В архив
Очистить
90 объектов найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
240 м²
€ 350,000
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
318 м²
€ 430,000
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
€ 550,000
Эксклюзивное предложение! Продаётся завод 1700 кв.м. на участке 9000 кв.м. Так же на этом уч…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
750 м²
€ 1,600,000
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
€ 450,000
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
€ 2,000,000
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
Отельв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
560 м²
€ 1,100,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
820 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 630 м²
€ 2,200,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 800,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
425 м²
€ 450,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет площадью …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
603 м²
€ 870,000
Продается пятиэтажная гостиница в центре курортного поселка Олимпийской Ривьеры. На первом э…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
648 м²
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 450,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
834 м²
€ 1,200,000
Продается отель в популярном курортном поселке Паралия Катерини. Трехэтажный отель владеет у…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 1,000,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
Отель 28 комнатв Kallithea, Греция
Отель 28 комнат
Kallithea, Греция
28 Количество комнат Количество этажей 5
€ 1,400,000
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
Отель 16 комнатв Коринос, Греция
Отель 16 комнат
Коринос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
Отель 18 комнатв Науса, Греция
Отель 18 комнат
Науса, Греция
18 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти