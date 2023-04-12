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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
Гостиницы, отели
Купить отель в Македонии и Фракии, Греция
Неос-Мармарас
11
Kallithea
10
Коринос
10
Иерисос
9
Сикея
6
demos diou - olympou
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demos edessas
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Килкис
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511 объектов найдено
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Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 700,000
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
525 м²
€ 590,000
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 310,000
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 1,500,000
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
300 м²
€ 900,000
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 662 м²
€ 2,000,000
Продается промышленное здание площадью 3,662 кв.м, расположенное на участке площадью 7,354 к…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
526 м²
€ 720,000
Продается бизнес, расположенный в центральном районе города Салоники. Здание состоит из 4 эт…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 680,000
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
455 м²
€ 1,200,000
Продаетсяздания 455 кв.м в Салониках. Здания состоит из подвала в 150 кв.м, вкоторомрасполож…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается здание площадью 600 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продается…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 945 м²
€ 2,000,000
Продается здание площадью 2945 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 500 м²
€ 2,800,000
На продажу выставлен трехзвездочный отель площадью 2500 кв.м, расположенный в районе города …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
€ 7,000,000
На продажу выставлена коммерческая недвижимость площадью 3000 кв.м, которая сдана в аренду. …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 700 м²
€ 4,000,000
Продается коммерческая недвижимость общей площадью 3700 кв.м, расположенная в западной части…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 2,000,000
Продается многоквартирный жилой дом площадью 800 кв.м, расположенный в хорошем месте, в райо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 163 м²
€ 700,000
Продается здание площадью 1163 кв.м в г.Салоники для открытия бизнеса. Помещение состоит из …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 140 м²
€ 480,000
Продается здание площадью 1140 кв.м в Салониках. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
388 м²
€ 650,000
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 2,500,000
Продается историческая гостиница - памятник архитектуры в центре г. Салоники . Подвальное по…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с меб…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 700,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
€ 2,200,000
Продается здание площадью 3000 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с ме…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 1,200,000
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция
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