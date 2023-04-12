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Купить коммерческую недвижимость в Македонии и Фракии, Греция

demos diou - olympou
16
Иерисос
16
Неос-Мармарас
15
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
14
Неа-Муданья
14
Neoi Epivates
13
demos edessas
12
Эдеса
12
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1 553 объекта найдено
Склад 3 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 87 м²
€ 50,000
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
Отель 1 комнатав Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 99 м²
€ 125,000
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of ​​99 s…
Коммерческая 10 комнатв Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10 Количество комнат 365 м² 2 Этаж
€ 55,000
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Район: Центр города
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Бизнес имеет угловое расположение.…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 700,000
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 600,000
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 400,000
Продаются коммерческие помещения, расположенные в центре города Салоники, рядом со зданием С…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
470 м²
€ 430,000
Предлагается 50% коммерческого сдания расположенного у центральной трассы ведущей к популярн…
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
€ 750,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 770 м²
€ 900,000
Продается три коммерческих помещение с общей площадью 1770 кв.м с участком 7000 кв.м
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
330 м²
€ 330,000
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 1,100,000
Продается здание площадью 700 кв.м. на участке 780 кв.м. в очень хорошем месте района Это 3 …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
525 м²
€ 590,000
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 900,000
Продается бизнес помещение полностью оборудованное общей площадью 900 кв.м. в центральной ча…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 310,000
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
141 м²
€ 1,200,000
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 750,000
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
460 м²
€ 480,000
Продается коммерческое помещение 460 кв.м. с участком 1100 кв.м. в Панорама
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
160 м²
€ 300,000
Продается бизнес площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть зона барбекю.…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
426 м²
€ 430,000
Продается бизнес площадью 426 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью.…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
400 м²
€ 1,100,000
Продается 50% перечисленного здания в центре города Салоники. Он состоит из магазина 90 кв.м…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
195 м²
€ 300,000
Продается торговое помещение в туристической зоне Олимпийской Ривьеры. Помещение владеет угл…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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