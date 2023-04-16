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Купить коммерческую недвижимость в Лутракион, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 5 спаленв Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален
Лутракион, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
Коммерческая 1 комнатав Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
Отель 1 комнатав Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
Коммерческая 1 комнатав Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Предлагается на продажу офисное помещение 30кв.мрасположено врайоне Лутраки. В настоящее вре…
Коммерческая 1 комнатав Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается бизнес площадью 340 кв.м в Лутраки. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
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