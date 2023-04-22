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Коммерческая недвижимость в Лутра-Эдипсу, Греция

5 объектов найдено
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Отель 33 комнаты в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
Коммерческая 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Предлагается на продажу 2-х этажный отель площадью в 390 кв.м в районе Лутра Эдипсос, состоя…
Отель 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
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