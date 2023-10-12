Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Ликсурион
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Ликсурион, Греция

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с видом на город в периферия Крит, Греция
Коммерческая с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 110 м²
Продажа бизнеса в Ретимно, Крит.На участке 400 кв.м. недвижимость для продажи с лицензией на…
€394,174
Отель с видом на горы в Греция, Греция
Отель с видом на горы
Греция, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается гостиница площадью 2500 кв.м в одном из популярных горнолыжных курортов Греции. Го…
€3,45 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Илия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Илия, Греция
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу комплекс на острове Эвия. Это прибрежная зона площадью в 10 соток. К к…
€2,98 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кавос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кавос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
€2,96 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
€636,444
Отель 4 ванных в Polychrono, Греция
Отель 4 ванных
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 650 м²
Property Code: HPS494 - Hotel FOR SALE in Pallini Polichrono for €3.000.000 . This 1650 sq. …
€2,99 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное здание в районе Агии Анаргири, в Афинах. Подробно: Полуп…
€2,68 млн
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Площадь 592 м²
Предлагается на продажу комплекс из 4 таунхаусов и одной кватриры общей площадью в 592 кв.м.…
€2,96 млн
Отель в Пиргадикия, Греция
Отель
Пиргадикия, Греция
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS431 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Панагии Пиргадикия за € 1 950 000. Это…
€1,95 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 140 кв.м. на участке 110 кв.м. Более подробно: Ап…
€149,166
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€1,49 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 300 м²
Шестиэтажное здание расположено в районе Вула, одном из самых благоустроенных, красивых и пр…
€8,38 млн
Realting.com
Перейти