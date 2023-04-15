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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Литохоро, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается трехэтажное здание общей площадью 550 кв.м. Здание изначально было спланированно с…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается помещение пригодное под любой вид бизнеса общей площадью 1000 кв.м.. Обьект владее…
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