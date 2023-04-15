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Купить коммерческую недвижимость в Литохоро, Греция

10 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается действующий бизнес ресторан, кафе-бар в живописном городке у подножия Олимпа. Бизн…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается здание под бизнес у самой кромки моря Олимпийской ривьеры. Первый этаж здания функ…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается комплекс таунхаусов располагающийся в райском уголке Пиерии, у подножья легендарно…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается торговое помещение площадью 53 кв.м. в центре живописного курортного поселка Литох…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается трехэтажное здание общей площадью 550 кв.м. Здание изначально было спланированно с…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается торговое помещение в центре курортного городка Олимпийской Ривьеры. Помещение имее…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается готовый бизнес кафе-бар, в туристическом предгорном городке региона Олимпийской Ри…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается коммерческое здание состоящее из трех этажей с общей площадью постройки 480 кв.м..…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается помещение пригодное под любой вид бизнеса общей площадью 1000 кв.м.. Обьект владее…
Коммерческая 1 комнатав Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается торговое помещение в центре курортного городка Литохоро. Помещение владеет площадь…
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