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Купить коммерческую недвижимость в Liti, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Liti, Греция
Коммерческая 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается коммерческое помещение площадью 4500 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из че…
Коммерческая 1 комнатав Liti, Греция
Коммерческая 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается коммерческое помещение площадью 470 кв.м. в городе Салоники. Объект состоит из тре…
Коммерческая 1 комнатав Liti, Греция
Коммерческая 1 комната
Liti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
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