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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Линдос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Pylonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 4,250,000
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
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